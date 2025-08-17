Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in Schlebusch

Leverkusen (ots)

Am 17.08.2025 um 17:06 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über eine Verrauchung und einen ausgelösten Heimrauchmelder informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Wiesdorf und Schlebusch, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Rauchentwicklung im 1 Obergeschoss festgestellt. Sofort wurden Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und die betroffene Wohnung gelüftet werden. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert. Zwei Personen wurden vorsorglich zur Kontrolle an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde durch die Einheit Wiesdorf sichergestellt. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge und 39 Kräfte im Einsatz.

