Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Personensuche im Rhein

Leverkusen (ots)

Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch die Leitstelle der Feuerwehr Köln über eine Personensuche im Rhein, in Höhe des Niehler-Hafenbeckens, informiert. Aufgrund der Meldung wurden umgehend die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Hitdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die DLRG alarmiert. Im Einsatzverlauf wurde zusätzlich zur Suche auf dem Gewässer eine ausgedehnte Ufersuche eingeleitet und die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bürrig und Rheindorf alarmiert. Aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit des Rheins und dem großen Suchradius, wurde der Einsatz in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Köln und der Feuerwehr Monheim abgearbeitet. Trotz einer intensiven Suche konnte bis 16:50 Uhr keine Person gefunden werden und der Einsatz wurde beendet. Die möglichen Rheinkilometer und Uferabschnitte wurden mehrfach abgesucht. Zeitweise waren 8 Boote, ein Hubschrauber und 40 Einsatzkräfte mit der Suche beschäftigt.

Insgesamt waren 20 Einsatzmittel und 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

gez.: Schmitz

