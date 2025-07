FW-LEV: Verkehrsunfall BAB 1

Feuerwehr Leverkusen

Leverkusen (ots)

Um 21:05 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufe über einen Verkehrsunfall auf der BAB 1 Fahrtrichtung Dortmund informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Bereits während der Anfahrt kamen weitere Anrufe weshalb das Einsatzstichwort auf Person eingeklemmt erhöht wurde, sodass weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden. Nach Ankunft der Feuerwehr wurde bereits eine Person reanimiert, es befand sich keine Person mehr im Auto. Zwei weitere Personen wurden durch die Einsatzkräfte medizinisch versorgt. Aufgrund des Situation vor Ort wurde zusätzlich noch ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert. Die Patienten wurden nach Erstbehandlung an den Rettungsdienst übergeben und in Krankenhäuser verbracht. Eine Patientin wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Der Grundschutz wurde durch die Einheiten Wiesdorf, Rheindorf und Opladen gestellt. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge ein Rettungshubschrauber und 58 Einsatzkräfte im Einsatz.

