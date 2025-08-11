PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Vermeintliche Schlage im Großen Silbersee

Leverkusen (ots)

Um 16:38 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch die Leitstelle des KOD über eine gesichtete Schlange am Großen Silbersee informiert. Nach einer telefonischen Beratung des KOD wurde entschieden den Silbersee mittels Boot der Feuerwehr abzufahren, um eine Gefahr aufgrund der Schlange auszuschließen.

Nach Rücksprache mit dem Meldenden wird vermutet, dass es sich um eine Ringelnatter handeln könnte. Nach Erkundung mittels Boot und der Drohnen durch die Drohneneinheit der DLRG Leverkusen konnte keine Schlange gefunden werden. Der Einsatz wurde nach 2 Stunden abgebrochen. Vor Ort waren Kräfte der Wache 1 und 2 sowie der Führungsdienst. Insgesamt waren 5 Fahrzeuge, ein Boot und 16 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

