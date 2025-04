Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme bei Grenzkontrolle - 35-Jähriger wurde per Haftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Ein gesuchter 35-Jähriger ist am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei festgenommen worden. Weil er einer gerichtlichen Vorladung nicht nachgekommen war, wurde er per Haftbefehl gesucht.

Der 35-Jährige war Fahrgast eines international verkehrenden Fernreisebusses aus den Niederlanden. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde der Bus gegen 17:20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 35-jährigen Kasachen stellten die Beamten fest, dass per Haftbefehl nach dem Mann gefahndet wird. Der Gesuchte wird des Diebstahls mit Waffen verdächtigt. Da der 35-Jährige trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war, hatte das Gericht die Hauptverhandlungshaft angeordnet und einen Haftbefehl erlassen.

Der 35-Jährige wurde von den Bundespolizisten verhaftet und wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell