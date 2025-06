Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Vandalismustaten zum Nachteil der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde - Polizei sucht Zeugen

Trappenkamp (ots)

Am 24.06.2025 (Dienstag) ist es zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr zu Vandalismustaten zum Nachteil der Kirche in der Gablonzer Straße gekommen. Die Kirche wird morgens gegen 10.00 Uhr geöffnet und gegen 19.00 Uhr abends verschlossen. In diesem Zeitraum ist die Kirche für jedermann zugänglich.

Als der Pastor die Kirche gegen 19.00 Uhr verschließen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter mehrere kleinere Feuer vor und in der Kirche entzündet hatten, denn an einigen Stellen wurden angebrannte Gegenstände und Asche gefunden. Außerdem wurde Wachs auf dem Altar verschüttet. Diverse angebrannte und noch unbenutzte Streichhölzer wurden vor und in der Kirche gefunden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter versucht haben eine vor der Kirche aufgehängte Regenbogenflagge zu stehlen oder diese zu beschädigten. Darauf weist eine gelöste Aufhängung hin, die am Vortag noch nicht gelöst war.

Ein aus einem Gemeindebrief durch den oder die Täter herausgerissener Beitrag, in dem es um Pluralität geht, lässt die Annahme zu, dass ein Zusammenhang der Tat mit der aufgehängten Regenbogenflagge nicht ausgeschlossen werden kann.

Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Mitteilung unter der Rufnummer 04551-884-0 gebeten.

