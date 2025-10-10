PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestürzt und geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag befuhr ein Pkw, gegen 12.30 Uhr, die Straße Planplatz, als plötzlich ein Radfahrer aus einem Seitenweg auf die Straße fuhr. Es kam zur Kollision, wobei Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht wurde. Der Radfahrer stürzte und entfernte sich in weiterer Folge widerrechtlich von der Unfallstelle. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der bislang unbekannte Radfahrer Verletzungen zuzog. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Wer Angaben zum Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 03631/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263295

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:50

    LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

    Worbis (ots) - Am Donnerstag betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Nordhäuser Straße. Dort steckten sie sich Lebensmittel ein und verließen den Laden mitsamt ihrer Beute ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter verfolgte die beiden und alarmierte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld vor Ort eintrafen gaben die beiden Männer ihre Beute, im niedrigen zweistelligen Bereich, wieder heraus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:50

    LPI-NDH: E-Scooter entwendet

    Artern (ots) - Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr am Bahnhof ein E-Scooter gestohlen. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug, welches er dort angeschlossen hatte, zurückkehrte, fand dieser lediglich das Schloss vor. Unbekannte hatten den schwarzen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder dem oder den Tätern geben? Die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Mit Warnbarke kollidiert

    Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße 84 von Ufhoven kommend in Richtung Bad Langensalza. Dort befand sich eine Warnbarke mitsamt Fußplatte auf der Fahrbahn. Die Fahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern und musste es überfahren. In der Folge entstand Sachschaden am Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Barke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren