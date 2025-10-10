Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestürzt und geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag befuhr ein Pkw, gegen 12.30 Uhr, die Straße Planplatz, als plötzlich ein Radfahrer aus einem Seitenweg auf die Straße fuhr. Es kam zur Kollision, wobei Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht wurde. Der Radfahrer stürzte und entfernte sich in weiterer Folge widerrechtlich von der Unfallstelle. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der bislang unbekannte Radfahrer Verletzungen zuzog. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Wer Angaben zum Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 03631/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263295

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell