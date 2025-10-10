Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vandalismus an Sitzmöbeln
Bad Frankenhausen (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es vor einer Bäckerei in der Kyffhäuser Straße zu einer Sachbeschädigung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sitzmöbel im Außenbereich des Geschäfts. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.
Aktenzeichen: 0264264
