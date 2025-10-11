PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht versichert, ohne Führerschein und gesucht

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr kontrollierten Beamte in Nordhausen, Reichsstraße einen Pkw BMW mit berliner Kennzeichen. Der 35jährige aserbaidschanische Fahrer, mit Wohnsitz in Deutschland war zur Fahndung ausgeschrieben, sodass er festgenommen wurde. Der Mann konnte keine für das Bundesgebiet gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug war letztlich auch nicht versichert. Der Fahrzeughalter wird ebenfalls zur Veranwortung gezogen. Nachdem ein Angehöriger die ausstehende Geldstrafe an der Heimatdienststelle beglichen hatte, wurde der Mann wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

