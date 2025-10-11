Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nicht versichert, ohne Führerschein und gesucht
Nordhausen (ots)
Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr kontrollierten Beamte in Nordhausen, Reichsstraße einen Pkw BMW mit berliner Kennzeichen. Der 35jährige aserbaidschanische Fahrer, mit Wohnsitz in Deutschland war zur Fahndung ausgeschrieben, sodass er festgenommen wurde. Der Mann konnte keine für das Bundesgebiet gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug war letztlich auch nicht versichert. Der Fahrzeughalter wird ebenfalls zur Veranwortung gezogen. Nachdem ein Angehöriger die ausstehende Geldstrafe an der Heimatdienststelle beglichen hatte, wurde der Mann wieder entlassen.
