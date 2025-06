Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Fast-Food-Restaurant

Hückelhoven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (10. Juni) drangen Einbrecher zwischen 3 Uhr und 09.30 Uhr gewaltsam in ein an der Roermonder Straße gelegenes Fast-Food-Restaurant ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen unter anderem Bargeld in die Hände.

