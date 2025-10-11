Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025 gegen 03:00 Uhr führte eine Streife eine Verkehrskontrolle in der Husumer Straße in Heiligenstadt durch. Der von ihnen kontrollierte VW Touran wurde von einem 27-jährigen Mann geführt. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter der Einwirkung von Alkohol. Der darauf durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille, womit der Grenzwert für die absolute Fahrtüchtigkeit überschritten war. Als Folge wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

