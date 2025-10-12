PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lärmende Jugendliche am Blasiikirchplatz

Nordhausen (ots)

In den frühen Abendstunden des Samstag meldeten Zeugen, dass in Nordhausen am Pferdemarkt bzw. Blasiikirchplatz mehrere Jungedliche lärmen würden. Unter anderem seien auch Böller gezündet worden. Aufgrund eines komfortablem Kräfteaufkommens konnten zahlreiche Beamte den Bereich umstellen und 19 Personen einer Kontrolle unterziehen. Ein 14jähriger entpuppte sich als Zünder der Pyrotechnik. Ein 17jähriger führte einen verbotenen Gegenstand mit sich. Alle Kontrollierten wurden des Platzes verwiesen. Es wurden Anzeigen wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzt sowie gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

