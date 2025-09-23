PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Widerstand mit Ingewahrsamnahme nach Häuslicher Gewalt in Vorhalle - Betrunkene Mutter bedroht Tochter

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle kam es am Montagabend zu einem Fall häuslicher Gewalt. Eine Mutter bedrohte und beleidigte ihre minderjährige Tochter. Die eingesetzten Polizisten betitelte die Frau als "Arschlöcher". Sie war mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert. Im Verlauf des Einsatzes ging sie mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, welche sie fixieren mussten. Unter permanenten Beleidigungen wurde die Mutter der Wohnung verwiesen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die minderjährigen Kinder wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

