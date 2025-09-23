PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: 49-Jähriger bedroht Patienten und Mitarbeiterin in Krankenhaus

Hagen (ots)

In einem Hagener Krankenhaus randalierte am Montagabend (22.09.2025) ein 49-Jähriger, der anschließend in Gewahrsam genommen wurde. Eine Mitarbeiterin alarmierte gegen 22.15 Uhr die Polizei, als ein Mann in der Notaufnahme mehrere Patienten belästigt hatte. Er schrie mehrere Personen im Wartebereich an, die aufgrund seines Verhaltens verängstigt waren. Daraufhin nahm die 29-jährige Angestellte den Mann mit in den Behandlungsbereich, wo er die Frau bedrohte. Die eingetroffenen Polizeibeamten brachten den 49-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam und fertigten eine Anzeige. (rst)

