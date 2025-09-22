Polizei Hagen

POL-HA: 30-jähriger Drogendealer vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte des Schwerpunkdienstes landen am Freitagabend (19.09.2025) bei Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes einen Volltreffer.

Den Polizisten fielen gegen 22.15 Uhr zwei Männer in der Bahnhofstraße auf. Bei Erblicken der Beamten warf einer der Männer mehrere Gegenstände weg. Die Beamten unterzogen die beiden daraufhin einer Personenkontrolle. Dabei stellten sie mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und Kokain bei dem 30-jährigen, mutmaßlichen Verkäufer fest und stellten sie sicher. Die Hinweise erhärteten sich, dass sich in dessen Wohnung weitere Drogen befinden könnten, woraufhin ein Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Hagen erwirkt wurde. Die Beamten fanden bei der Wohnungsdurchsuchung weitere Betäubungsmittel, daneben ein griffbereites Messer sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann gegen ein bereits ausgesprochenes Bereichsbetretungsverbot verstoßen hatte. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (rst)

