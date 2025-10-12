Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksamer Nachbar beobachtet Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Unfallverursacher

Altdorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizeiinspektion Edenkoben am Morgen des 11.10.2025 eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären. Demnach konnte der 58-jährige Altdorfer beobachten, wie ein PKW im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug streifte und hierbei Sachschaden verursachte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, habe sich der Unfallverursacher sodann von der Unfallstelle entfernt. Da der Anwohner auch das Kennzeichen des unfallverursachenden PKW abgelesen hatte, konnten die eingesetzten Beamten das unfallverursachende Fahrzeug kurze Zeit später feststellen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 StGB ermittelt.

