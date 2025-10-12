PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksamer Nachbar beobachtet Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Unfallverursacher

Altdorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizeiinspektion Edenkoben am Morgen des 11.10.2025 eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären. Demnach konnte der 58-jährige Altdorfer beobachten, wie ein PKW im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug streifte und hierbei Sachschaden verursachte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, habe sich der Unfallverursacher sodann von der Unfallstelle entfernt. Da der Anwohner auch das Kennzeichen des unfallverursachenden PKW abgelesen hatte, konnten die eingesetzten Beamten das unfallverursachende Fahrzeug kurze Zeit später feststellen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 StGB ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 08:18

    POL-PDLD: Stauende übersehen - zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der A 65

    Landau (ots) - Am Morgen des 11.10.2025 ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Baustellenbereich Höhe der Anschlussstelle Landau Zentrum ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich gegen 10.30 Uhr im genannten Streckenabschnitt ein Rückstau gebildet. Ein ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 06:48

    POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am frühen Samstagabend im Zeitraum von 18:00-21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Adam-Lattrell-Straße in Schweigen-Rechtenbach ein. Sie gelangten über die Terassentür ins Anwesen. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts, weshalb davon ausgegangen wird, dass der oder die Täter beim Einbruch gestört wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 06:46

    POL-PDLD: Autofahrer berauscht unterwegs

    Bad Bergzabern (ots) - Am Samstagvormittag (11.10.2025) wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Bad Bergzabern durchgeführt. Hierbei wurde ein 20-jähriger Mann aus Bad Bergzabern kontrolliert. Bei dem Mann konnte durch die Beamten Auffälligkeiten hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ...

    mehr
