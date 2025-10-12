Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am frühen Samstagabend im Zeitraum von 18:00-21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Adam-Lattrell-Straße in Schweigen-Rechtenbach ein. Sie gelangten über die Terassentür ins Anwesen. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts, weshalb davon ausgegangen wird, dass der oder die Täter beim Einbruch gestört wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

