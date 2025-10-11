Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei in der Innenstadt

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:00 Uhr, kam es im Bereich der Lilienstraße vor einem Café zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten lediglich noch zwei Geschädigte im Alter von 37 und 28 Jahren angetroffen werden. Diese waren zuvor von etwa fünf Personen durch Schläge sowie den Einsatz von Pfefferspray angegriffen worden. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen; einer von ihnen musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter entfernten sich fußläufig von der Örtlichkeit und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell