Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Mit Hauswand kollidiert

Hochstadt (ots)

Am 09.10.2025 befuhr gegen 16:15 Uhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer die Hauptstraße in Hochstadt. Aus Unachtsamkeit kollidierte er mit einem geparkten PKW Opel. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem wartenden PKW VW und wurde schließlich von einer Hauswand gestoppt. Der 35-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der PKW Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich circa auf 32200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

