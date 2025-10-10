PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss mit Pedelecs

Flemlingen (ots)

Eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr mit ihrer 73-jährigen Bekannten gestern Mittag, gegen 16.40 Uhr, die Hainfelder Straße in Richtung Hainfeld. Hierbei wendete die 63-jährige abrupt auf der Fahrbahn, was die nachfolgende 73-Jährige zu spät erkannte und auf ihre Bekannte auffuhr. Hierbei stürzte die 63-Jährige auf die Fahrbahn und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes noch mehrmals bewusstlos. Zudem zog sie sich Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass beide Damen unter Alkoholeinfluss standen. Bei der 63-Jährigen ergab ein Test einen Wert von 1,27 Promille. Bei ihrer Bekannten war ein Test nicht möglich. Sie gaben an von einer "professionellen Weinprobe" zu kommen. Im Anschluss wurde beiden eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Jörg Dausch

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

