Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: An der Kreuzung Vorfahrt missachtet

  • Bild-Infos
  • Download

Freimersheim (ots)

Eine 71-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr am gestrigen Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, die L507 von Kleinfischlingen in Richtung Freimersheim. An der Kreuzung zur L540 stoppte sie zunächst ihr Fahrzeug und übersah beim Anfahren einen von rechts kommenden Toyota, der dann in die rechte Seite des PKW der Frau fuhr. Hierbei wurden sämtliche Airbag des Corsa ausgelöst und die Frau klagte über Schmerzen im Brustkorb, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der Toyota-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Jörg Dausch

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

