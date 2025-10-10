Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: An der Kreuzung Vorfahrt missachtet

Eine 71-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr am gestrigen Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, die L507 von Kleinfischlingen in Richtung Freimersheim. An der Kreuzung zur L540 stoppte sie zunächst ihr Fahrzeug und übersah beim Anfahren einen von rechts kommenden Toyota, der dann in die rechte Seite des PKW der Frau fuhr. Hierbei wurden sämtliche Airbag des Corsa ausgelöst und die Frau klagte über Schmerzen im Brustkorb, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der Toyota-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

