Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsgefährdung

Bellheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 509 zwischen Knittelsheim und Rülzheim zu einer Verkehrsgefährdung. Gegen 7.10 Uhr überholte ein bislang unbekannter Autofahrer mehrere Fahrzeuge und übersah dabei den Gegenverkehr. Dieser reagierte vorbildlich und verhinderte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

