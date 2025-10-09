PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendlicher nach Familienstreitigkeiten festgenommen Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeidirektion Landau

(Gommersheim/Neustadt a.d. Weinstraße) (ots)

Am 08.10.2025 gegen 22:30 Uhr ging der Hinweis ein, dass sich der 16-Jährige, der am 05.10.2025 seine Mutter im elterlichen Anwesen in Gommersheim angegriffen und verletzt hatte, in einer Wohnung im Stadtgebiet von Neustadt an der Weinstraße aufhält. Weil anzunehmen war, dass er ein Messer mitführt, wurde die Festnahme von Spezialkräften durchgeführt. Der Jugendliche wurde widerstandslos in Gewahrsam genommen. Im Vorfeld konnte gegen den 16-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau ein Unterbringungsbefehl erwirkt werden. Dieser wurde nach richterlicher Anhörung am heutigen Nachmittag in Vollzug gesetzt und der Jugendliche wurde in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
S. Burkhard
Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

