Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pferd auf der Landstraße

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am frühen Morgen des 08. Oktober wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Pferd auf der L508 bei Pleisweiler-Oberhofen mitgeteilt. Dieses konnte kurze Zeit danach in der Schäfergasse festgestellt werden. Die Pferdehalterin kümmerte sich um das durch ein Loch im Zaun ausgebüchste Tier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

