POL-PDLD: Pferd auf der Landstraße
Pleisweiler-Oberhofen (ots)
Am frühen Morgen des 08. Oktober wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Pferd auf der L508 bei Pleisweiler-Oberhofen mitgeteilt. Dieses konnte kurze Zeit danach in der Schäfergasse festgestellt werden. Die Pferdehalterin kümmerte sich um das durch ein Loch im Zaun ausgebüchste Tier.
