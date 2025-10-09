Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pferd auf der Landstraße

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am frühen Morgen des 08. Oktober wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Pferd auf der L508 bei Pleisweiler-Oberhofen mitgeteilt. Dieses konnte kurze Zeit danach in der Schäfergasse festgestellt werden. Die Pferdehalterin kümmerte sich um das durch ein Loch im Zaun ausgebüchste Tier.

