POL-PDLD: Gommersheim - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.10.2025
Gommersheim (ots)
Der 16 Jahre alte Beschuldigte konnte gestern (08.10.2025) am späten Abend im Ortsbereich von Neustadt festgenommen werden. Er kam in Haft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
