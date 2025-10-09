Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.10.2025

Gommersheim (ots)

Der 16 Jahre alte Beschuldigte konnte gestern (08.10.2025) am späten Abend im Ortsbereich von Neustadt festgenommen werden. Er kam in Haft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell