Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Maikammer (ots)

Eine 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin befuhr gestern (07.10.2025, 12.25 Uhr) den Radweg entlang der L 516, als sie vermutlich infolge eines Fahrfehlers den Lenker verdrehte und hinstürzte. Hierbei erlitt sie eine Schenkelhalsfraktur und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

