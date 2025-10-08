POL-PDLD: Maikammer - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Landau (ots) - Bereits am 03.10.2025 wurde in der Hermann-Jürgens-Straße in Landau-Godramstein die Reparatur einer Dachrinne an einem Haus angeboten. Für einen Preis von 300 Euro wurde eingewilligt. Nachdem die Arbeiten beendet waren, verlangten die unseriösen Handwerker plötzlich 3000 Euro. Letztlich wurden durch den Geschädigten 2800 Euro bezahlt. Der Sachverhalt wurde nachträglich bei der Polizei zur Anzeige ...

mehr