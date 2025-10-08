POL-PDLD: Maikammer - E-Scooter-Fahrerin verletzt
Maikammer (ots)
Eine 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin befuhr gestern (07.10.2025, 12.25 Uhr) den Radweg entlang der L 516, als sie vermutlich infolge eines Fahrfehlers den Lenker verdrehte und hinstürzte. Hierbei erlitt sie eine Schenkelhalsfraktur und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
