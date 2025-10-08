POL-PDLD: Oberotterbach - Saunabrand

Bad Bergzabern (ots) - Am Dienstagabend um 20:45 Uhr flüchtete ein mit zwei Personen besetzter Roller aus der Zeppelinstraße nachdem er dort einen am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen VW Polo beschädigt hatte. Der Roller hinterließ weiße Lackanhaftungen und einen Schaden von ca. 2.000,-EUR. Wer kann Hinweise zu dem in Richtung Krankenhaus geflohenen Roller geben? ...

