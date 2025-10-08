POL-PDLD: Oberotterbach - Saunabrand
Oberotterbach (ots)
Am Dienstag 07.10.25 kam es gegen 14 Uhr in Oberotterbach im Keller eines Wohnhauses zu einem Saunabrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte einen Gebäudebrand verhindern, das Haus war jedoch in der Folge stark verrußt. Verletzt wurde augenscheinlich niemand, der Inhaber wurde dennoch zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell