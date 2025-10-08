PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Fahrt unter Drogeneinfluss

Steinfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Steinfeld, Bahnhof Schaidt kurz nach Mitternacht ein 54-jähriger Autofahrer kontrolliert und eine Cannabisbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 08.10.2025 – 07:53

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Unfallflucht durch Rollerfahrer

    Bad Bergzabern (ots) - Am Dienstagabend um 20:45 Uhr flüchtete ein mit zwei Personen besetzter Roller aus der Zeppelinstraße nachdem er dort einen am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen VW Polo beschädigt hatte. Der Roller hinterließ weiße Lackanhaftungen und einen Schaden von ca. 2.000,-EUR. Wer kann Hinweise zu dem in Richtung Krankenhaus geflohenen Roller geben? ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 16:50

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Berauscht durch die Landauer Straße

    Bad Bergzabern (ots) - Am Montagmorgen, um 06:25h wurde in der Landauer Straße in Bad Bergzabern ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Da bei ihm eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael ...

    mehr
