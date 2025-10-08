POL-PDLD: Steinfeld - Fahrt unter Drogeneinfluss
Steinfeld (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Steinfeld, Bahnhof Schaidt kurz nach Mitternacht ein 54-jähriger Autofahrer kontrolliert und eine Cannabisbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
