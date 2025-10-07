PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht in der Lessingstraße

Bad Bergzabern (ots)

Ein noch unbekannter Unfallbeteiligter beschädigte mit seinem Fahrzeug am 06.10.25 zwischen 7h und 7h10 einen weißen Pkw Toyota in der Lessingstraße vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein- und Ausparken. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

