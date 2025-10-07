POL-PDLD: Altdorf - PKW-Aufbruch
Altdorf (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (TZ: 05.10.2025, 20 Uhr bis 06.10.2025, 08.30 Uhr) an einem in der Hauptstraße abgestellten PKW die Heckscheibe eingeschlagen und hochpreisige Werkzeuge aus dem Kofferraum entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
