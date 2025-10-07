PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Altdorf - PKW-Aufbruch

POL-PDLD: Altdorf - PKW-Aufbruch
Altdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (TZ: 05.10.2025, 20 Uhr bis 06.10.2025, 08.30 Uhr) an einem in der Hauptstraße abgestellten PKW die Heckscheibe eingeschlagen und hochpreisige Werkzeuge aus dem Kofferraum entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 07.10.2025 – 09:56

    POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Freischneider

    Bellheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten von der Ladefläche eines im Birnbaumweg abgestellten Fahrzeugs zwei hochwertige Freischneider. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 03.10.- 05.10.2025. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

  • 07.10.2025 – 09:55

    POL-PDLD: Lingenfeld - keine Verstöße am Hirschgraben

    Lingenfeld (ots) - Am Montagmorgen wurde das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld kontrolliert. Erfreulicherweise kam es im Zeitraum von 06:50 - 07:20 Uhr zu keinen Verstößen.

  • 07.10.2025 – 08:55

    POL-PDLD: Landau - E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - In der Nacht (05.10.2025 - 06.10.2025) entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized, welches in einem Hauseingangsbereich in der Glacisstraße in Landau abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per

