POL-PDLD: Altdorf - PKW-Aufbruch

Landau (ots) - In der Nacht (05.10.2025 - 06.10.2025) entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized, welches in einem Hauseingangsbereich in der Glacisstraße in Landau abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per ...

