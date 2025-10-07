PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht (05.10.2025 - 06.10.2025) entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized, welches in einem Hauseingangsbereich in der Glacisstraße in Landau abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

