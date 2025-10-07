Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 05.10.2025 stellte der 14-jährige Geschädigte seinen E-Scooter vor dem Modehaus Jost in der Königstraße in Landau ab und sicherte diesen mittels Schloss. Gegen 17 Uhr musste er feststellen, dass der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 550 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

