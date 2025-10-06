PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Unfallflucht auf der L545 bin Richtung Scheibenhardt

Steinfeld (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines dunklen Kleintransporters fuhr am gestrigen Sonntag kurz vor 16 Uhr von Steinfeld auf der L545 in Richtung Scheibenhardt. Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeug zu weit links, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Land Rover kam. Der Fahrer des Transporters setzte sein Fahrt trotz entstandenen Sachschadens unerlaubterweise fort. Die Polizei Bad Bergzabern erbittet Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

