Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Unfallflucht auf der L545 bin Richtung Scheibenhardt

Steinfeld (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines dunklen Kleintransporters fuhr am gestrigen Sonntag kurz vor 16 Uhr von Steinfeld auf der L545 in Richtung Scheibenhardt. Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeug zu weit links, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Land Rover kam. Der Fahrer des Transporters setzte sein Fahrt trotz entstandenen Sachschadens unerlaubterweise fort. Die Polizei Bad Bergzabern erbittet Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell