Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Zwei E-Scooter entwendet

Kirrweiler (ots)

Zwei abgestellte E-Scooter wurden gestern (05.10.2025) zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr am Bahnhof entwendet. Die Eigentümer hatten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß mittels Schloss an einem Fahrradständer verschlossen. Als sie zurück zum Bahnhof kamen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte die Schlösser knackten und die E-Scooter mitgenommen hatten. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

