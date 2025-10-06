PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Zwei E-Scooter entwendet

Kirrweiler (ots)

Zwei abgestellte E-Scooter wurden gestern (05.10.2025) zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr am Bahnhof entwendet. Die Eigentümer hatten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß mittels Schloss an einem Fahrradständer verschlossen. Als sie zurück zum Bahnhof kamen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte die Schlösser knackten und die E-Scooter mitgenommen hatten. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

