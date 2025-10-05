PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am 03.10.2025 führte die Polizei Edenkoben im Zeitraum von 16:25 Uhr bis 17:15 Uhr in der Radeburgerstraße in Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Insgesamt wurde 15 Fahrzeugführer mit Überschreitungen festgestellt und sanktioniert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
PHK Düring

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 08:41

    POL-PDLD: Alkoholisierte Autofahrerin

    Oberotterbach (ots) - Am frühen Morgen des 05.10.2025 wurde eine 33-jährige Autofahrerin aus Weißenburg durch Beamte der Polizei Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Gegen die Dame wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren