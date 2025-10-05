POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung

Oberotterbach (ots) - Am frühen Morgen des 05.10.2025 wurde eine 33-jährige Autofahrerin aus Weißenburg durch Beamte der Polizei Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Gegen die Dame wurde ein ...

