POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung
Edenkoben (ots)
Am 03.10.2025 führte die Polizei Edenkoben im Zeitraum von 16:25 Uhr bis 17:15 Uhr in der Radeburgerstraße in Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Insgesamt wurde 15 Fahrzeugführer mit Überschreitungen festgestellt und sanktioniert.
