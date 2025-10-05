Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher bei Tatausführung gestört

Edenkoben (ots)

Am Samstag, den 4. Oktober 2025, gegen 14:54 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Edenkoben. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Als die Bewohner nach Hause kamen ergriff der Täter die Flucht in Richtung Weinstraße. Dort stieg er vermutlich in einen silbernen Pkw mit Fließheck und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Schmuck aus dem Haus entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 170-175 cm groß, südländischer Teint, 5 Tage- Bart, max. 40 Jahre Camouflage Rucksack, dunkelgraue Hose, schwarzer Anorak m. Kapuze, sportliche, schlanke Statur.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

