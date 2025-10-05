Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Vollmersweiler (ots)

Am Abend des 04.10.2025 wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle auf der K15 zwischen Dierbach und Wörth-Schaidt durchgeführt. Hierbei wurde ein 29-jähriger Mann aus Karlsruhe kontrolliert. Bei dem Mann konnte durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies und ergab vor Ort einen Wert von 1,37 Promille. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell