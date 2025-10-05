POL-PDLD: aufmerksame Passanten
Germersheim (ots)
Einen augenscheinlich alkoholisieren Mann, der in ein Auto stieg und davonfuhr, meldeten Passanten am Samstag, gegen 16:30 Uhr in der Mainzer Straße. Die verständigte Polizei konnte den 54-Jährigen auf der B35 bei Rheinsheim einer Kontrolle unterziehen. Ein Test bei dem Fahrer ergab eine Atem-Alkoholkonzentration von 2,54 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
