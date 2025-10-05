POL-PDLD: PKW mit Farbe beschmiert
Landau (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 03.10.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 08:30 Uhr wurde in der Reiterstraße ein geparkter PKW mit blauer Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.
