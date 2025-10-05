PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW mit Farbe beschmiert

Landau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 03.10.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 08:30 Uhr wurde in der Reiterstraße ein geparkter PKW mit blauer Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Kristin Burkhart
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 06:50

    POL-PDLD: Freckenfeld - Ladendieb auf frischer Tat ertappt

    Wörth (ots) - Eine Festnahme war das Ergebnis einer nächtlichen Shopping-Tour eines 19-jährigen. Demnach wollten Beamte der hiesigen Dienststelle in den frühen Morgenstunden des heutigen 05.10.2025 den Dorfladen in Freckenfeld, welcher durchgängig geöffnet hat betreten, als ihnen eine maskierte Person mit zwei vollen Einkaufstüten entgegenkam. Bei der sofortigen Festnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 15:53

    POL-PDLD: Körperverletzung auf dem Oktoberfest

    Germersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr auf dem Oktoberfest in Germersheim ein 17 Jahre alter Heranwachsender von einer alkoholisierten Personengruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen. Auch seine Freunde wurden hierbei verletzt. Der Geschädigte suchte später ein Krankenhaus auf und erstattete am frühen Morgen mit seinen Eltern Anzeige bei der ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 15:52

    POL-PDLD: Kartoffeldiebstahl auf offenem Feld

    Bellheim (ots) - Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Feld bei Bellheim. Ein Landwirt hatte nach der Ernte gegen 20 Uhr mehrere Säcke Kartoffeln sowie Erntezubehör am Feld zurückgelassen. Als er rund 45 Minuten später zurückkehrte, fehlten mehrere volle Säcke mit einem Gesamtgewicht über 100 kg, etwa 30 Kilogramm lose Kartoffeln und mehrere leere Säcke. Der Schaden liegt im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren