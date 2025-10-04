PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kartoffeldiebstahl auf offenem Feld

Bellheim (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Feld bei Bellheim. Ein Landwirt hatte nach der Ernte gegen 20 Uhr mehrere Säcke Kartoffeln sowie Erntezubehör am Feld zurückgelassen. Als er rund 45 Minuten später zurückkehrte, fehlten mehrere volle Säcke mit einem Gesamtgewicht über 100 kg, etwa 30 Kilogramm lose Kartoffeln und mehrere leere Säcke.

Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

