Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter PKW-Fahrer

Dierbach (ots)

Am späten Freitagabend wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern ein PKW-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Dierbach und Oberhausen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 35-jährigen Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde dessen Führerschein sichergestellt und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell