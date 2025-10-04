PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter PKW-Fahrer

Dierbach (ots)

Am späten Freitagabend wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern ein PKW-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Dierbach und Oberhausen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 35-jährigen Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde dessen Führerschein sichergestellt und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Brödel

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 08:41

    POL-PDLD: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Mittag des 03.10.2025 wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach durchgeführt. Hierbei wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:10

    POL-PDLD: Körperverletzung am Bahnhof

    Germersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 03.10.2025, wurde der Polizei Germersheim eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in der Bahnhofstraße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte lediglich der 23-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser wies eine kleinere Kopfverletzung auf. Angaben zufolge soll ein unbekannter Täter dem Geschädigten am Bahnhof mit einem Gegenstand auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren