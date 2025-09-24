Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Opferstock aufgebrochen - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Opferstock aufgebrochen

In der Weilerstraße wurde in einer dortigen Kirche ein Opferstock aufgebrochen. Der Dieb entwendete anschließend die darin befindlichen Geldspenden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen/Pfahlheim: Spiegel gestreift und weitergefahren

Auf einem Waldstück zwischen Pfahlheim und Tannhausen kam es am Mittwoch, gegen 7:20 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde ein Daimler-Benz eines 55-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Eine 37-Jährige befuhr am Mittwoch, gegen 8:40 Uhr, mit ihrem Daimler-Benz die Straße Am Viehtrieb. Als sie dort nach links auf die Ebnater Straße abbiegen wollte, übersah sie hierbei einen ebenfalls Daimler-Benz eines 76-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Fahrzeug des 76-Jährigen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell