Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Opferstock aufgebrochen - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Opferstock aufgebrochen

In der Weilerstraße wurde in einer dortigen Kirche ein Opferstock aufgebrochen. Der Dieb entwendete anschließend die darin befindlichen Geldspenden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen/Pfahlheim: Spiegel gestreift und weitergefahren

Auf einem Waldstück zwischen Pfahlheim und Tannhausen kam es am Mittwoch, gegen 7:20 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde ein Daimler-Benz eines 55-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Eine 37-Jährige befuhr am Mittwoch, gegen 8:40 Uhr, mit ihrem Daimler-Benz die Straße Am Viehtrieb. Als sie dort nach links auf die Ebnater Straße abbiegen wollte, übersah sie hierbei einen ebenfalls Daimler-Benz eines 76-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Fahrzeug des 76-Jährigen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

