Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Hagenbacher Ring geparkten Seat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:15 Uhr die Goldbacher Hauptstraße in Fahrtrichtung Crailsheim, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und schlechter Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er ins Schlingern und kollidierte anschließend mit einer Hauswand. Beide Insassen blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

