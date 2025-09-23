Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Beim Wenden beschädigte am Dienstag, gegen 9:30 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Beim Hecht" eine dortige Hausmauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweis nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bühlertann: Auf Gegenspur geraten und geflüchtet

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet am Dienstag, gegen 9:30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrer eines weißer SUV mit ausländischen Kennzeichen auf der L1060 zwischen Bühlertann und Fronrot auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen touchierte er einen entgegenkommenden Daimler. Der etwa 55 Jahre alte Fahrer mit kurzen grauen Haaren setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

