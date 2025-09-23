PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Lagerhaus und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Einbruch in Lagerhaus

In der Kaiserstraße wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in ein Lagerhaus eingebrochen. Dabei verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang über eine Tür. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Posten Blaufelden unter 07953 9250-10 zu melden.

Rot am See: Unfall im Einmündungsbereich

Auf der B290 zwischen Wallhausen und Rot am See an der Abzweigung zur L1040, übersah eine 53-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 35-jährige VW-Fahrerin. Die 35-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

