Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Pkw aufgebrochen - Unfälle - Pkw mit Eiern beworfen u.a.

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch

In der Nacht auf Dienstag gegen 0:45 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zur Markthalle in der Langen Straße und entnahm aus einer Kasse einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen-Beinstein: Pkw aufgebrochen

Zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 5:20 Uhr wurde in der Straße Auf der Steige ein geparkter Smart aufgebrochen. Hierzu schlug der Dieb die Scheibe der Beifahrertüre ein. Aus dem Pkw wurde eine Brotdose im Wert von wenigen Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Gegen Mittelleitplanke geprallt

Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 15:00 Uhr die B14 in Richtung Backnang. Hierbei geriet er aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Am Pkw und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Oppenweiler: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 8:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wilhelmsheimer Straße einen geparkten Mazda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Gegen geparkten Pkw geprallt

Eine 59 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Montag kurz gegen 13:55 Uhr den Häfnersweg und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Volvo. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Backnang: Pkw mit Eiern beworfen - Zeugen gesucht

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Dienstag gegen 0:30 Uhr die Blumenstraße in Richtung Weissacher Straße entlang. Hierbei warfen bisher unbekannte Jugendliche mehrere Eier auf den Pkw, wodurch dieser beschmutzt und der Lack beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Weinstadt: Auf dem Standstreifen geparkt - mögliche Geschädigte gesucht

Am Freitag gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei ein Pannenfahrzeug, das sich auf der B29 in Fahrtrichtung Schorndorf an der Ausfahrt Weinstadt-Beutelsbach befindet. Als kurz darauf eine Streife am Pkw ankam, befand sich niemand bei besagtem Lkw, sodass das Fahrzeug für ca. 20 Minuten durch die Streife abgesichert wurde. Schließlich kam der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer mit vollen Einkaufstüten wieder zu seinem Lkw. Er hatte das Fahrzeug am Standstreifen der Ausfahrt geparkt, um seine Einkäufe in einem nahegelegenen Discounter zu erledigen. Verkehrsteilnehmer, die durch den geparkten Lkw ggf. gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

