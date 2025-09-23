Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Opel beschädigt

Am Montag um 19 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen VW Touran mit einem angehängten Wohnanhänger am rechten Fahrbahnrand der Obere Schmiedstraße ein. Hierbei streifte er mit dem Heck seines Wohnanhängers einen dort geparkten Opel Mokka. Anschließend entfernte sich der 48-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Durch die eintreffende Polizei konnte der Unfallflüchtige schnell ermittelt werden. An seinem Wohnwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geldmappen entwendet

Am Sonntag, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurden vermutlich während der Abbauphase eines Imbiss-Standes bei einer Veranstaltung Am Stadtgarten aus einer unverschlossenen Geldbox zwei Geldmappen mit einem vierstelligen Euro Betrag entwendet. Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Straßenlaterne überfahren

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag gegen 15:30 Uhr ein 86-jähriger Ford-Lenker in der Rechbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, die dadurch umfiel. Am Fahrzeug und der Laterne entstand jeweils ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell