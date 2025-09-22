Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Farbschmiererei

Gaildorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 06:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Citroen-Fahrer die B298 von Gaildorf in Richtung Mittelrot. Als er hier nach rechts in die August-Robert-Wieland-Straße einbiegen wollte, übersah er einen auf dem Radweg fahrenden 28-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.

Schwäbisch Hall: Fußgängerin an Fußgängerüberweg angefahren

Eine 58-jährige Dacia-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 06:10 Uhr auf der Bühlertalstraße unterwegs. Als sie hier aus einem Kreisverkehr ausfahren wollte, übersah sie eine Fußgängerin, welche die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberqeg querte. Die Fußgängerin wurde durch den Dacia erfasst und dadurch schwer verletzt. Sie kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Satteldorf: Unfall beim Abbiegevorgang

Eine 27-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Sonntagabend gegen 19 Uhr die B290 von Wallhausen in Fahrtrichtung Crailsheim, als sie beim Abbiegevorgang auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn einen 71-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher aus Richtung Crailsheim kam, übersah. Durch den Aufprall wurde die 27-jährige und ihre 5-jährige Beifahrerin auf einen VW Up eines 20-Jährigen geschoben. Dieser war von Wallhausen in Fahrtrichtung Crailsheim unterwegs. Durch den Unfall wurde die 27-Jährige sowie die Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 36.000 Euro geschätzt.

Blaufelden: Farbschmiererei an öffentlichen Gebäuden

Im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr, wurden in der Schulstraße zwei öffentliche Gebäude mit Schriftzügen beschmiert. Betroffen sind die Rückseite eines Hallenbads sowie die Nordwestseite einer Mehrzweckhalle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 92500 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

