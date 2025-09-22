Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Warnung vor Telefonbetrügern

Aalen (ots)

Aktuell kommt es in allen drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen (Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und Landkreis Schwäbisch Hall) vermehrt zu betrügerischen Anrufen mit den Maschen "Enkeltrick / Schockanruf / falscher Polizeibeamter". Ziel der Betrüger ist es, die Angerufenen in Angst zu versetzten und sie dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben. Glücklicherweise kam es bislang zu keinem bekannten Schadenseintritt - die Angerufenen reagierten besonnen und informierten umgehend die Polizei. Die Polizei bittet weiterhin um erhöhte Wachsamkeit und die sofortige Meldung verdächtiger Anrufe. Informieren Sie insbesondere Ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

