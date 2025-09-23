PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: brennender PKW, Auto gestreift, Scheiben eingeschlagen

Aalen (ots)

Remshalden/Grundbach: brennender PKW

Am Dienstag, gegen 06:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße aufgrund eines technischen Defekts zu einem Motorbrand bei einem Ford. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Fahrzeug löschen. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Waiblingen: Auto gestreift

Eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin musste am Dienstag, gegen 09:15 Uhr in der Straße "Am Kätzenbach" einem entgegenkommenden Müllauto ausweichen. Dabei streifte sie aus Unachtsamkeit eine geparkte Mercedes C-Klasse und verursachte einen Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Waiblingen/Beinstein: Scheiben eingeschlagen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag bei drei Autos die Seitenscheiben der Beifahrertür eingeschlagen. In der Großheppacher Straße wurde aus einem Toyota nach Einschlagen der Scheibe ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Aus einem Smart, der in der Straße "Auf der Steige" geparkt war, fehlte eine Metalldose von geringem Wert. In der Überkinger Straße schlugen die Unbekannten ebenfalls die Seitenscheibe eines Mercedes ein. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

